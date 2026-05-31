Im Rahmen der Literarischen Lese Freinsheim stellte Volker Weidermann sein neues Buch „Wenn ich eine Wolke wäre“ über die Reise von Mascha Kaléko nach Deutschland vor.

Viele lieben die Gedichte Mascha Kalékos, wobei ihre Reise 1956 aus dem New Yorker Exil in ihre alte Heimat Deutschland weniger bekannt sein mag. Bisher zumindest. Denn, dies sei vorweg gesagt, Volker Weidermann gelingt es, diese Wiederbegegnung sehr einfühlsam zu schildern und ausgehend von seiner Reisebegleitung das ganze Leben der 1907 in Chrzanów geborenen Schriftstellerin einzufangen.

Sie und ihr Mann Chemjo Vinaver, als Juden von den Nazis geschmäht, verfolgt und 1938 zur Flucht gezwungen, hatten zwar in New York Fuß gefasst, doch nach 17 Jahren wollte Kaléko vor allem ihr geliebtes Berlin wiedersehen. Die Stadt war nach den Zerstörungen und Bränden des Weltkrieges, für sie „Pompeji ohne Pomp“. Zudem lernte sie hier Ende der 1920er Jahre im Romanischen Café am Breitscheidplatz nicht nur den Großteil der lebhaften Literaturszene persönlich kennen, sondern trug auch selbst erste Gedichte vor. Sie reist zunächst allein, schreibt aber praktisch jeden Tag an ihren Chemjo Briefe, die die Grundlage von Weidermanns Buch bilden.

Gastgeber des Literarischen Quartetts

Dieser wiederum gehört schon lange zu den bekanntesten Schriftstellern und Literaturkritikern Deutschlands, sei es nun als Gastgeber des Literarischen Quartetts des ZDF oder durch seine Tätigkeit bei der FAZ-Sonntagszeitung und dem Spiegel oder als Kulturkorrespondent der Zeit. Bekannt auch seine Bücher über Thomas Mann, Stefan Zweig oder die Dichter der Bayrischen Räterepublik. Immer wieder gelingt es ihm dabei, sich in die Schreibenden so hineinzuversetzen, dass diese für das Publikum lebendig und greifbar werden sowie, das ist wahrscheinlich auch ein Grund seines Erfolges, vor allem liebenswert.

So auch bei Mascha Kaléko. Weidermanns Begeisterung über die Dichterin springt im ausverkauften Busch-Hof über, zumal seine zu Beginn leicht angegriffene Stimme durch ein Glas Sauvignon blanc vom Freinsheimer Musikantenbuckel wie durch ein Wunder geheilt wird. Bereits die Ausgangslage von Mascha Kalékos privaten Glück ist dramatisch, ihre Ehe mit Saul Kaléko beendet sie, um mit Chemjo zu leben und den gemeinsamen Sohn Steven aufzuziehen. Schließlich ist es der Verleger Rowohlt, der sie via Ozeandampfer nach Deutschland zurücklockt, aber auch die Sehnsucht, endlich wieder durch die Berliner Spatzen geweckt zu werden, wie sie im Gedicht „Wiedersehen in Berlin“ schreibt. Und doch ist nichts mehr wie zuvor: „Auf meinem Herzen geh ich durch die Straßen, wo oft nichts steht als nur ein Straßenschild. In mir, dem Fremdling, lebt das alte Bild der Stadt, die so viel Tausende vergaßen“, heißt es dort auch.

Neuanfang in Jerusalem

Kaléko wird nun in Deutschland als Dichterin umschwärmt, nur über die Vergangenheit will niemand reden. Als sie mit dem Fontane-Preis der Westberliner Akademie der Künste ausgezeichnet werden soll, weigert sie sich, diesen vom ehemaligen SS-Standarten-Führer Hans Egon Holthusen zu erhalten. Sie wird, was aus heutiger Perspektive absurd anmutet, niemals einen Literaturpreis verliehen bekommen, Holthusen hingegen etliche, samt Bundesverdienstkreuz 1987.

Es ist nicht nur, aber auch diese Erfahrung, die sie und Chemjo nicht nach Deutschland zurückkehren, sondern einen weiteren Neuanfang in Jerusalem wagen lassen. Hier allerdings wird sie auch wegen der Sprachbarriere nie heimisch werden.