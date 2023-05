Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie plant man ein Literaturfestival in der Pandemie? Mit viel Mühe! Die Literarische Lese bietet in Freinsheim im Frühjahr stets ein attraktives Programm. Im Jahr 2020 musste sie ausfallen. Im zweiten Pandemie-Jahr hält Projektleiterin Waltraud Amberger bisher an ihren Plänen fest – muss aber viel bangen.

„Ich bin nonstop damit beschäftigt, mein Konzept umzuwerfen“, sagt Waltraud Amberger. Sie ist Projektleiterin der Literarischen Lese. Ein Literaturfestival, das stets im Frühjahr