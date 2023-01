Von 5. bis 21. Mai findet in Freinsheim die nächste Ausgabe der „Literarischen Lese“ statt, doch Literaturbegeisterte können schon jetzt ins Geschehen einsteigen: mit einer Beteiligung am Textwettbewerb für jedermann/-frau, der – wie das gesamte Festival – diesmal unter dem Motto „Begegnungen“ steht.

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“, zitiert Projektleiterin Waltraud Amberger den französischen Schriftsteller Guy de Maupassant, und dementsprechend vielfältig lässt sic h das Thema auslegen. Da gibt es vielleicht Menschen, die man seit Jahren nicht gesehen hat, Bekanntschaften, die man auf einer Party, im Job oder auf Reisen macht, oder Menschen, die nur für einen kurzen Moment den eigenen Lebensweg gekreuzt und trotzdem einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Genauso kommt es aber auch mitunter zu seltsamen Begegnungen, die uns befremden und auf die wir dann je nach Temperament offen oder abwehrend, erfreut oder ängstlich reagieren. Durch manche davon verändert sich vielleicht sogar unsere Sicht auf die Welt.

Wer selbst solche Erfahrungen gemacht hat oder die Fähigkeit besitzt, sie in seiner Phantasie zu erschaffen, muss sie für den Wettbewerb nur noch in eine literarische Form bringen. Das kann ein Gedicht sein, gereimt oder ungereimt, aber auch ein kurzer Prosatext. Die Länge ist auf 2500 Zeichen begrenzt (ohne Leerzeichen), was ungefähr einer DIN A4- Seite in 12er-Schrift entspricht. Teilnehmen kann prinzipiell jede/r. Die Texte müssen nur zusammen mit einem Anmeldebogen bis 31. März unter dem Stichwort „Textwettbewerb“ eingereicht werden – per Post an den i-Punkt, Hauptstraße 2, in 67251 Freinsheim oder per E-Mail an csultis@vg-freinsheim.de. Der beizufügende Anmeldebogen ist ab nächster Woche unter www.literarische-lese-freinsheim.de abrufbar. Unter den Einsendungen wählt eine Jury dann zehn Siegertexte aus, die bei der Eröffnungsveranstaltung am 5. Mai präsentiert werden. Zu gewinnen gibt es zwei Freikarten für eine Lesung der Literarischen Lese 2023.