Das kleine Literaturfestival, die Literarische Lese in Freinsheim, fällt in diesem Jahr aus. Grund ist die Corona-Krise. Das hat Organisatorin Waltraud Amberger am Montag mitgeteilt. „Für uns war das ein schwerer Schritt, wir standen schon in den Startlöchern, die Planung war quasi abgeschlossen“, so Amberger. Auf der Homepage werde der veranstaltende Kulturverein Freinsheim zur Zeit der Lese zwischen dem 13. und 24. Mai Beiträge von Autoren, die in diesem Jahr nicht nach Freinsheim kommen können, einstellen.

Das für dieses Jahr geplante Thema „Freiräume“ solle 2021 aktualisiert wieder aufgenommen werden. „Wir hoffen, dass wir dann alles nachholen können“, so Amberger. Die Lese 2021 ist zwischen dem 13. und 30. Mai geplant.