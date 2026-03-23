Für Projekte in Bad Dürkheim hat der örtliche Lions Club laut eigener Mitteilung eine finanzielle Förderung von insgesamt über 12.300 Euro beschlossen.

Die Spendengelder hat der Club unter anderem durch den Verkauf des Dürkheimer Lions-Adventskalenders oder Catering-Aktionen beim Weihnachtsbaumverkauf im Jägerthal oder der Weinbergnacht gesammelt.

Das Förderprojekt „Klasse 2000“ für die Grundschulen der Stadt wird mit 4.500 unterstützt. Auch das Jugendkomitee Bad Dürkheim wird unterstützt. Es erhält 4000 Euro für eine Sitzgruppe im Kurpark. Die Lebenshilfe erhält für ihr Ferienprogramm einen Zuschuss von 2000 Euro. 1000 Euro erhält eine Initiative von Jugendlichen, die in Eigenleistung einen Kellerraum unter der Turnhalle im Stadtteil Hardenburg für einen neuen Jugendraum renoviert. Außerdem beteiligt sich der Lions-Club mit rund 450 Euro bei den 33. Orchestertagen der Stadt Bad Dürkheim. Mit knapp 400 Euro hat der Club nach eigenen Angaben ferner bereits die Präsentation „Gesichter und Geschichten hinter der Migration“ während des Dürkheimer Advents in der Innenstadt ermöglicht.