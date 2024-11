Bereits zum siebzehnten Mal gibt es in diesem Jahr die Bad Dürkheimer Lions-Adventskalender zu kaufen. Sie kosten fünf Euro, sind durchnummeriert und damit gleichzeitig jeweils ein Los.

Der Durchschnittswert der Losgewinne beträgt laut Lions Club 41 Euro, die Gewinnchancen liege bei 1 zu 6,9. In diesem Jahr gebe es erstmalig drei Hauptgewinne: ein Schmuck-Set im Wert von 570 Euro von Juwelier Ehrensberger und jeweils 500 Euro von der VR-Bank Mittelhaardt sowie MB Management. Insgesamt würden 480 Gewinne mit einer Gewinnsumme von 19.680 Euro zur Verfügung gestellt. Die Auflage beträgt laut Lions Club unverändert 3300 Kalender.

Die Hauptgewinner blieben jedoch bedürftige Kinder und Jugendliche aus Bad Dürkheim und Umgebung, für die der Verkaufserlös mit einem fünfstelligen Betrag bestimmt ist.

Das Foto des Lions-Adventskalenders mit der verschneiten Ansicht des Dürkheimer Kurparks mit Blick auf den Turm der Ludwigskirche stammt von Matthias Denhoff. Die Mitglieder des Bad Dürkheimer Lions Clubs bieten den Kalender an den November-Wochenenden im Hit-Markt freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr sowie in der Stadt am Steinkreis des Römerplatzes samstags von 10 bis 13.30 Uhr an. Außerdem liegen die Kalender bei zahlreichen Geschäften der Innenstadt aus und sind auch in der Zahnarztpraxis Dr. Orth erhältlich.

Die gezogenen Losnummern samt der jeweiligen Preise werden ab dem 1. Dezember wieder täglich in der RHEINPFALZ veröffentlicht und sind außerdem im Internet unter www.duerkheimer-lions-adventskalender.de einzusehen.