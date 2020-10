Bad Dürkheim.

Knapp 38.000 Euro hat der Lions-Club Bad Dürkheim aus dem Topf der Lions-Hilfe an Einrichtungen im Raum Bad Dürkheim gespendet. Laut Mitteilung des Clubs wurde für die Tafel Bad Dürkheim die komplette Jahresmiete für das Gebäude in der Gaustraße übernommen. Die „Guud Stubb“ des Evangelischen Krankenhauses Bad Dürkheim, in der Patienten mit Demenz von den Grünen Damen betreut werden, erhält eine verbesserte und erweiterte Ausstattung. Weitere Projekte sind individuelle Betreuungsaufwendungen für Kinder der Limburgschule, das Lernpatenprojekt „Keiner darf verloren gehen“ und das Gewaltpräventionsprogramm für die drei Grundschulen in Bad Dürkheim.

Vierstellige Beträge pro Förderantrag

Der Lions-Club entscheidet zweimal im Jahr bei seiner Mitgliederversammlung über eingegangene Förderanträge. Sie seien diesmal alle positiv beschieden worden. Die Antragsteller erhielten jeweils einen niedrigen bis höheren vierstelligen Betrag. Das Geld stammt unter anderem aus dem Verkauf des Lions Adventskalenders und weiteren Club-Aktivitäten. Im kommenden Jahr soll ein Kinderkunstführer für das Stadtmuseum erscheinen, dessen Kosten hälftig aus dem Kulturetat der Stadt und dem Fördertopf der Lions beglichen werden. Die Dürkheimer Lions-Hilfe unterstützt außerdem auch ein Projekt, das eine Schule in Kamerun baut.