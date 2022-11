Der Lions-Club verkauft in diesem Jahr zum 15. Mal seinen Adventskalender für den guten Zweck. Käufer nehmen an einer Verlosung mit knapp 570 Preisen im Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro teil.

Das Prinzip ist gleich geblieben: Die 3300 Exemplare, von denen das Stück fünf Euro kostet, sind durchnummeriert. Jeder Kalender ist damit gleichzeitig ein Los. Die VR Bank Mittelhaardt stellt den Hauptgewinn – 500 Euro – zur Verfügung.

Dank der Unterstützung von insgesamt 81 Sponsoren haben Käufer die Chance auf 568 Gewinne mit einem Gesamtwert von rund 20.100 Euro. „Die Gewinnchancen liegen bei 1 zu 5,7“, hat der Bad Dürkheimer Lions-Club ausgerechnet. „Unsere Hauptgewinner bleiben jedoch bedürftige Kinder und Jugendliche aus Bad Dürkheim und Umgebung, für die der Verkaufserlös mit einem deutlich fünfstelligen Betrag bestimmt ist“, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Das Foto des diesjährigen Kalenders mit der Teilansicht des Flaggenturmes und dem Blick auf die winterliche Haardt stammt von Matthias Denhoff.

Die Mitglieder des Bad Dürkheimer Lions-Clubs bieten den Kalender an den November-Wochenenden im Hit-Markt freitags (16 -19 Uhr) und samstags (9-14 Uhr) sowie in der Stadt am Steinkreis des Römerplatzes (samstags 10-13.30 Uhr) an. Außerdem liegen die Kalender bei zahlreichen Geschäften in der Innenstadt aus und sind auch in der Zahnarztpraxis Orth erhältlich.

Die gezogenen Losnummern samt der jeweiligen Preise werden ab dem 1. Dezember wieder täglich in der RHEINPFALZ veröffentlicht, sie sind außerdem im Internet unter www.duerkheimer-lions-adventskalender.de einsehbar. Die Gewinne können direkt bei den Firmen und Sponsoren abgeholt werden.