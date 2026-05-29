Seit Oktober 2024 ist die Lindenklause oberhalb der Hardenburg geschlossen. Jetzt steigen die Hoffnungen der langjährigen Wirtin, doch noch einen Nachfolger zu finden.

Seit Oktober 2024 ist die Lindenklause nun verwaist. Mehr als 30 Jahre führte Edith Eichhorn die Gaststätte oberhalb der Hardenburg, ehe sie aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. 1994 hatte Eichhorn die Lindenklause von zwei anderen Gastronomen gekauft. Allerdings nur das Gebäude einschließlich Toiletten und Keller. Denn das weitläufige Gelände, auf dem die bei Ausflüglern und Einheimischen beliebte Gaststätte steht, ist im Besitz des Landes.

Kehrtwende bei Behörde

Eichhorn hatte das Grundstück 1994 für 30 Jahre gepachtet, der Betrieb war wie bei den Vorbesitzern über einen sogenannten Gestattungsvertrag mit der Landesforstverwaltung geregelt. Der Kontrakt erlaubte es Eichhorn, die Lindenklause „baulich zu unterhalten“ und den Lindenplatz zu gastronomischen Zwecken zu nutzen.

Als sie die Gaststätte verkaufen wollte, spielte die mittlerweile zuständige Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) zunächst nicht mit. Die Landesbehörde erwog, das Vorkaufsrecht zu ziehen, verwarf die Idee aber wieder. Eichhorn beauftragte einen Anwalt, das Land ebenso. Die Juristen tauschten Argumente aus. Wertvolle Zeit verstrich. Nach Eichhorns Darstellung sprangen Interessenten wegen der unklaren Situation ab.

Ende des vergangenen Jahres dann Erleichterung bei der Hardenburgerin: Die GDKE erklärte, dass auch ein zukünftiger Pächter „lange Vertragslaufzeiten und einen moderaten Pachtzins erwarten darf“. Für einen neuen Pächter wolle die Behörde eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren „nicht ausschließen“ – ein ähnliches Konstrukt, wie es Eichhorn hatte. Dies sei aber abhängig von der Eignung des Pächters und der konkreten Vertragsumstände.

Die Gastronomin schöpfte neuen Mut. Sie hatte die Gaststätte zwischenzeitlich in die Vermittlung durch das Bad Dürkheimer Immobilienbüro Hickl gegeben. Nach ihrer Schilderung gab es erneut Interessenten, die aber im März kurzfristig absagten. Jetzt sei es schwierig, noch Betreiber zu finden. „Die Saison hat ja längst begonnen“, sagt Eichhorn. Davon, dass die Lindenklause auf dem Platz unweit der Hardenburg eine gute Zukunft haben kann, ist sie überzeugt: „Der Platz braucht die Burg, und die Burg braucht den Platz.“ Genügend Besucher und Gäste gebe es ja in Bad Dürkheim.

Wichtig für Tourismus im Ortsteil

Auch Hardenburgs Ortsvorsteher Thorsten Brand (CDU) hofft, dass es die Lindenklause weiter geben wird. Für den Tourismus im Ortsteil sei „das schöne Fleckchen Erde“ oberhalb der Hardenburg ein wichtiger Bestandteil.

Derweil müht sich die langjährige Wirtin Edith Eichhorn durch den Alltag. Sie habe weiterhin Kosten für die Lindenklause, etwa für Versicherungen. Gleichzeitig fehlten ihr aber Einnahmen durch einen Verkauf des Gebäudes, das sie als ihre Altersvorsorge sieht. „Ich hoffe, dass jemand die Tradition da oben fortsetzen kann“, sagt Eichhorn.