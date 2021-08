Eine Unfallflucht hat sich laut Polizei am Mittwoch gegen 7.55 Uhr auf der L 455 zwischen Freinsheim und Großkarlbach ereignet. Dort war eine 55-jährige Citroën-Fahrerin in Richtung Freinsheim unterwegs. Auf Höhe des Musikantenbuckels kam ihr eine bislang unbekannte dunkle Limousine mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Im Begegnungsverkehr stießen die beiden Autos zusammen. Dabei wurde der linke Außenspiegel der 55-jährigen beschädigt. Der Schaden beträgt ungefähr 300 Euro. Der Fahrer der dunklen Limousine fuhr einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.