Wegen der anhaltend schlechten Wetterlage mit Gewittern und Starkregen sind die Veranstaltungen des Limburgsommers am Dienstag, 29., und Mittwoch, 30. Juni, abgesagt worden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Konzert und Lesung verschoben

„Jazz we can“, das am Dienstag geplant war, ist auf Dienstag, 13. Juli, 19.30 Uhr, verschoben, zu erleben ist das Konzert wie geplant im Refektorium auf der Limburg. Markus Orth wird statt am Mittwoch erst am Freitag, 22. Oktober, 19.30 Uhr, lesen – dann aber nicht in der Klosterruine, sondern im Dürkheimer Haus. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Weitere Infos unter www.limburg-sommer.de.