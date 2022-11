Der Limburg-Sommer verlässt das Refektorium und kehrt ins Mittelschiff zurück. Laut Marcus Brill, der den Fachbereich Kultur und Tourismus bei der Stadt Bad Dürkheim leitet, werden Theatervorführungen und andere Kulturveranstaltungen 2023 wieder an gewohnter Stätte im Kirchenschiff der Klosterruine stattfinden.

Plätze werden anders ausgerichtet

Im Corona-Jahr 2021 waren die Veranstaltungen der Planbarkeit wegen ins kleinere Refektorium des ehemaligen Klosters ausgewichen. 2022 wurde wieder dort gespielt, weil die Restaurationsarbeiten am Dürkheimer Wahrzeichen eine Nutzung des Mittelschiffs stark einschränkten. Weil es mit der Gastronomie des Klosters immer wieder zu Terminüberschneidungen im Refektorium komme, werde nun wieder das Mittelschiff genutzt, so Brill. Weil dort die Restaurationsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, sitzen die Zuschauer nicht in der gewohnten Richtung.

Die Plätze werden nun so ausgerichtet, dass sie nach hinten zeigen. So war in diesem Jahr bereits das Theater an der Weinstraße verfahren. Laut Brill werde auch nicht für 1000 Besucher bestuhlt wie in den Vor-Corona-Jahren, sondern lediglich für 200 bis 300 Kulturinteressierte.