Der Bund fördert den ersten Bauabschnitt der Sanierung der Limburg mit einer halben Million Euro. Das haben die Stadtverwaltung und die Dürkheimer Bundestagsabgeordneten mitgeteilt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am Mittwoch die Mittel aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm XII gewährt. Die Fördersumme soll für die Sanierung der Mauern und Putze im nordöstlichen Querhaus verwendet werden. „Mit dieser Zusage sind wir dem Start der Sanierungsarbeiten einen großen Schritt nähergekommen“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). „Es hat sich gelohnt, ein umfassendes Sanierungskonzept für die gesamte Klosteranlage vorzulegen, das mit dieser Förderzusage bestätigt wurde.“ Im nächsten Schritt seien Umsetzungsdetails mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Mainz als oberer Denkmalschutzbehörde zu klären, so die Stadt. „Die Klosterruine Limburg ist ein wahrer Schatz unseres kulturellen Erbes und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher aus Nah und Fern an. Von daher liegt es mir am Herzen, dass dieses Erbe auch für kommende Generationen bewahrt und gepflegt wird“, so Isabel Mackensen-Geis (SPD). „Ich freue mich über die formale Anerkennung durch die Kollegen im Haushaltsausschuss für unsere Limburg. Es war klar, dass die Stadt die anstehenden Sanierungen nicht alleine stemmen kann. Da hilft jede Unterstützung aus Berlin sehr“, sagt Johannes Steiniger (CDU). Die erhaltenen Putzflächen aus dem 11. Jahrhundert gelten als einmalig in ganz Europa. Die Sanierung der Klosterruine Limburg wird nach Einschätzung einer Fachfirma rund zehn Millionen Euro kosten und könnte mehrere Jahre dauern. 2025 wird die Klostergründung vor 1000 Jahren gefeiert.