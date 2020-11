Im Jahr 2025 wird 1000 Jahre Limburg gefeiert. Bis dahin soll das Dürkheimer Wahrzeichen herausgeputzt werden.

Wie Mitarbeiterin Yasmin Ullrich im Bauausschuss sagte, habe das Bauamt 2018 ermittelt, welche Sanierungsarbeiten am Kloster nötig sind. Im vergangenen Jahr wurde ein Konzept erstellt. Im ersten Bauabschnitt stehen die einzigartigen Putzflächen aus dem elften Jahrhundert am nördlichen Querhaus der Klosterruine im Fokus. Diese hätten in den vergangenen Jahrzehnten gelitten und sollten unbedingt erhalten und sichtbar gemacht werden, sagte Ullrich. Dies sei eine diffizile Angelegenheit, die nur von einem Restaurator geleistet werden könne. Als erster Schritt wurde Fassadenbewuchs entfernt.

Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte, dass die Stadt auch ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen und das Herabfallen von Mauerteilen verhindern müsse.

Treffen mit Aktion Limburg

Mit den Planungsleistungen zur Ausschreibung und der Bauleitung sowie zur Abstimmung mit der Denkmalpflege hat der Bauausschuss am Donnerstag bei einer Enthaltung das Landauer Architekturbüro Sonja Behrens beauftragt, das dafür rund 33.000 Euro erhält.

Glogger sagte, er wünsche sich von den Denkmalschutzbehörden Unterstützung bei den anstehenden Arbeiten an der Limburg – nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in Form von Beratung. Dieter Walther (SPD) mahnte die Einbeziehung der Initiative Limburg an. Glogger sagte, mit der Initiative sei im Frühjahr ein Treffen geplant. spk