Die Liedertafel Ungstein lädt ein zum Weihnachtskonzert am 2. Advent in der Dürkheimer Burgkirche. Es ist der krönende Abschluss eines neunmonatigen Projekts, das in der Geschichte des Vereins einmalig ist.

Unter dem Motto „Faszination Chor – Entdecke deine Stimme“ startete die Liedertafel Ungstein im April dieses Jahres das Projekt „Impuls“ des Bundesmusikverbands Chor & Orchester (BMCO) zur Förderung der Amateurmusik in ländlichen Räumen. Ziel dieses Projekts ist es, die Ensembles zur schnellen Wiederaufnahme der Proben- und Konzerttätigkeit zu befähigen und Unterstützung bei der Gewinnung und Wiedergewinnung von Mitgliedern zu leisten. Mit der Zulassung zum Projekt sind entsprechende Fördergelder verbunden.

Dieser Herausforderung stellte sich die Liedertafel unter ihrer Projektleiterin Stefanie Teiche und begann umgehend mit den Planungsarbeiten. Außer den notwendigen terminlichen und inhaltlichen Abstimmungen mit den beiden Chorleitern Erik Meßmer und Salome Niedecken galt es, viele organisatorische und bürokratische Hürden zu nehmen, bis das Konzept stand (die RHEINPFALZ berichtete am 15. August). Plakate, Handzettel und die Verbreitung in den digitalen Medien wurden genutzt, um dem Projekt mehr Öffentlichkeit zu verschaffen. Das Ergebnis war ein Zulauf an interessierten Sängerinnen und Sängern, der selbst die optimistischsten Annahmen übertraf. Nicht weniger als 50 Personen ließen sich begeistern, Chormusik im Rahmen des Projekts hautnah zu erleben und mitzugestalten. Die erste Vorsitzende der Liedertafel, Elisabeth Hetterling, äußerte sich zuversichtlich, dass viele von ihnen nach Abschluss des Projekts als aktive Mitglieder weitermachen.

Erwartungen weit übertroffen

Zwei Proben-Samstage, an denen neben dem Einüben der Chorstücke Stimmbildung und Musiktheorie angeboten wurde, bildeten neben den zweimal wöchentlich stattfindenden Chorproben wichtige Pfeiler der Projektarbeit – ebenso wie mehrere Termine mit dem eigens unter Vertrag genommenen professionellen Fotografen.

Am 2. Advent, 4. Dezember, findet in der Dürkheimer Burgkirche das Abschlusskonzert statt. Im Mittelpunkt wird die Aufführung der „Messe brève no. 7“ von Charles Gounod stehen. Dabei werden die 80 Sängerinnen und Sänger von einem Streicher-Ensemble aus Studierenden der Musikhochschule Mannheim unterstützt. Im zweiten Teil des Konzerts wechseln sich klassische und moderne weihnachtliche Chormusik mit Stücken des Streicher-Ensembles ab.

Regulärer Probenbetrieb ab Januar

Bevor es aber für die Organisatoren und Aktiven der Liedertafel in den Weihnachtsurlaub geht, hat man sich für den 3. Adventssonntag, 11. Dezember, noch ein Adventssingen in der Ungsteiner Salvatorkirche vorgenommen. Dieser Termin ist das traditionelle Abschlusskonzert des Chors, das seit nunmehr 35 Jahren in Ungstein stattfindet. Lediglich während der Pandemiezeit musste man pausieren.

Im Januar wird die Liedertafel wieder ihren normalen Probenbetrieb aufnehmen. Die Proben finden montags für den Gemischten Chor und donnerstags für den Popchor Ton Art jeweils von 20 bis 21.30 Uhr im Ungsteiner Haus statt.

Termine:

Weihnachtskonzert am Sonntag, 4. Dezember, 16 Uhr, Burgkirche Bad Dürkheim, Adventssingen am Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr, Salvatorkirche Ungstein. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.