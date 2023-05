Die Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller ist am Samstag, 20. Mai, um 19 Uhr der nächste Gast der Reihe „Von-Busch-Hof konzertant“ in Freinsheim.

Die 1985 in Mannheim geborene und beim Dannstadter Kinder- und Jugendchor „Juventus vocalis“ musikalisch sozialisierte Opern-, Konzert- und Liedsängerin, die an musikalischen Hotspots von der Met in New York bis zur Mailänder Scala zu Hause ist, präsentiert einen Liederabend mit Werken von Edvard Grieg („Sechs Lieder op. 48“), Samuel Barber („Hermit Songs“), Ernest Chausson (Sieben Lieder) und William Walton („Three Songs“). Begleitet wird sie von ihrer langjährigen Klavierpartnerin Juliane Ruf, mit der sie seit beider Mitwirken beim Heidelberger Frühling 2011 zusammenarbeitet und unter anderem 2018 an der Scala und in der Londoner Wigmore Hall auftrat.

In Freinsheim war der Star aus der Pfalz schon zweimal zu erleben. „Traumhaft schön“ titelte die RHEINPFALZ bei ihrem Auftritt 2018 mit Liedern von Richard Strauss. Veranstaltungsort ist natürlich auch diesmal wieder der Von-Busch-Hof. Karten unter www.vbh-konzertant.de oder über den i-Punkt Freinsheim.