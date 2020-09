Ursprünglich war der Liederabend „Das irdische Leben“ als Vorbereitung auf die – coronabedingt abgesagte – jüdische Themenwoche in Bad Dürkheim geplant, weshalb er mit dem Liederbuch des Hafis von Victor Ullmann endet. Des Weiteren werden Lieder von Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler, Henri Duparc, Sergei Rachmaninoff und Victor Ullmann zu Gehör gebracht.

Der deutsch-amerikanische Bassbariton Gabriel Rollinson schließt sich ab der Spielzeit 2020/21 dem Opernstudio Frankfurt an und wird dort sein Debüt mit Hananja in Brittens „The Burning Fiery Furnace“ geben. Als Arturo Cidre war er in der Uraufführung von Micha Hamels „Caruso a Cuba“ an der Dutch National Opera in Amsterdam sowie als Don Alfonso (Così fan tutte) am Prinzregententheater in München zu erleben, wohin er kürzlich in der Partie des Bottom (Brittens „A Midsummer Night’s Dream“) zurückkehrte. Sein Auftritt als Idreno (Haydns „Armida“) bei den Bregenzer Festspielen 2020 musste bedingt durch die Corona-Krise ausfallen.

Die ukrainische Pianistin Anna Anstett begann ihre musikalische Ausbildung in ihren Heimatstadt Donezk. Nach dem Bachelor-Studium in Donezk bekam sie ein Stipendium und setzte ihr Studium an der Musikhochschule Stuttgart im Fach Klavier und Liedgestaltung fort. Es folgte ein Aufbaustudium an der Musikhochschule Mannheim und aktuell an der Musikhochschule Karlsruhe.

Termin

Liederabend „Das irdische Leben“, Samstag, 3. Oktober, 20 Uhr, Brunnenhalle, Bad Dürkheim. Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen. Veranstalter ist die Pfälzische Musikgesellschaft. Mehr Infos unter www.pfälzischemusikgesellschaft.de. Ticket mit Adressregistrierung unter www.reservix.de oder bei der Tourist Information Bad Dürkheim, Telefon 06322 935140. An der Abendkasse gibt es möglicherweise Restkarten.