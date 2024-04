Der Ellerstadter „Lieblingsgrieche“ kommt am Donnerstag, 25. April, ins Fernsehen: Panagiotis Panagiotidis und sein Team vom Restaurant „Olive trifft Riesling“ haben bei der Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ auf Kabel Eins mitgemacht. An fünf Werktagen laden Restaurantbesitzer ihre Konkurrenten zu Vorspeise, Hauptspeise und Dessert à la carte ein – dazu gibt es Tipps von Fernsehkoch Mike Süsser und Einblicke in die Küche. Die Dreharbeiten fanden bereits im Februar statt (wir berichteten). Der 37-Jährige Panagiotidis, der bisher noch keine Ausschnitte aus der Sendung gesehen hat, freut sich schon sehr auf die Ausstrahlung. Live kann er sie wohl nur im kleinen Kreis genießen. „Zur Sendezeit um 17.55 Uhr brennt bei uns die Hütte“, sagt er auf Anfrage. Selbstverständlich werden die Angestellten die Folge später anschauen können. Zuvor geht es in der Sendewoche um die anderen beteiligten Restaurants: Am Montag, 22. April, wird die Folge über das „Turmrestaurant by Elerts“ in Ludwigshafen ausgestrahlt, am 23. April der Landgasthof „Zum Engel“ in Römerberg, am Mittwoch das vegane Restaurant „Ich bin so frey“ in Landau. Zum Abschluss am Freitag ist das Restaurant „SO“ in Weinheim dran, dann vergibt auch Süsser seine Punkte: Wer die meisten Punkte geholt hat, wird Wochensieger, gewinnt den goldenen Teller und 3000 Euro Preisgeld.