Im Dürkheimer Gewerbegebiet Bruch eröffnet am Donnerstag, 2. Dezember, ab 7 Uhr, die Lidl-Filiale neu. Das hat das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt. Einkaufen ist auf rund 1420 Quadratmetern möglich. Es gebe nun breitere Gänge als vorher. Auf dem Parkplatz mit 150 Stellplätzen entsteht eine Elektroladesäule mit zwei Ladepunkten. Mit der Neueröffnung entstehen laut Lidl 15 neue Arbeitsplätze. Anlässlich der Neueröffnung nimmt Bürgermeister Christoph Glogger um 14 Uhr an der Kasse Platz und kassiert. Was er einnimmt, wird von Lidl für einen guten Zweck gespendet.