Die neue Lidl-Filiale im Gewerbegebiet Bruch soll am Donnerstag, 2. Dezember, eröffnen. Das hat das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Ursprünglich war im November die Neueröffnung geplant. Aufgrund der starken Regenfälle im Juni sei es aber zu Verzögerungen im Bauplan gekommen, so die Lidl-Pressestelle. Im April hatte die beauftragte Baufirma mit dem Abriss der alten Filiale begonnen. Die neue Filiale mit großer Glasfront ist mit 1400 Quadratmetern rund 100 Quadratmeter größer als die alte. Dafür gibt es breitere Gänge und eine verbesserte Warenpräsentation. Außerdem stehen den Kunden 150 Parkplätze zur Verfügung. An das Gebäude angegliedert ist auch wieder eine SB-Filiale der Sparkasse Rhein-Haardt mit insgesamt vier Geräten zum Ein- und Auszahlen, Kontoauszugdrucken oder Überweisen.