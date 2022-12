Die Evangelische Jugendzentrale Bad Dürkheim lädt am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr zu einem Lichtergottesdienst in die Protestantische Kirche in Grethen ein. Das Thema „Vergebung“ steht in im Mittelpunkt der Texte, der Gebete sowie der Musik. Die meditative Veranstaltung wird von Jugendlichen der Evangelischen Jugendzentrale Bad Dürkheim vorbereitet und ausgeführt. Der Kirchenraum soll ausschließlich vom Kerzenlicht erleuchtet werden. Zu Beginn werden alle Besucher in der stimmungsvollen Kirche empfangen und erhalten selbst eine Kerze, die im Laufe des Abends entzündet wird. Musikalisch getragen wird die liturgische Lichternacht von der Band „!nspiration“. Nach der Veranstaltung kann man den Abend auf dem Weihnachtsmarkt des Kirchenbauvereins „ProKiG“ der Protestantischen Kirchengemeinde Grethen vor der Kirche ausklingen lassen.