Am Mittwoch, 15. April, lädt die Pollichia zum Vortrag „Faszination Libellen – Juwelen der Lüfte“ mit Referentin Andrea Aeckerle-Müller ins Pfalzmuseum ein. Von 19 bis etwa 20.30 Uhr erfahren Besucher Wissenswertes über die schillernden Insekten. Der Vortrag ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Pollichia Ortgruppe Bad Dürkheim und des Nabu Mittelhaardt.

Libellen gehören zu den faszinierendsten Insekten der Natur. Ihre elegante Flugkunst, die sie wie lebendige Juwelen durch die Lüfte tanzen, in der Luft stehen, rasant wenden und präzise jagen lässt, macht sie zu wahren Meistern. Als uralte Insektenart verbinden sie auf einzigartige Weise Anmut, Kraft und ein Stück Naturgeschichte.