„Kreativ durch die Krise“ heißt es im Programm der Offenen Kreativ-Werkstatt für das zweite Halbjahr 2020. Leiterin Bettina Meier ist überzeugt, dass die Umsetzung einfallsreicher Ideen ein Schlüssel zur persönlichen Bewältigung sein kann.

Im Kultursommer Rheinland-Pfalz soll „Kompass Europa: Nordlichter“ dazu beitragen, Kunst und Kultur der Länder Nordeuropas besser kennenzulernen. Alle Einrichtungen im Haus Catoir beteiligen sich daran. Stadtmuseum, Offene Werkstatt, Stadtbücherei und Musikschule laden Kinder ab sieben Jahren ein, nach den Sommerferien „Licht und Leuchten“ an drei Terminen auf unterschiedliche Arten zu erfahren, wie zum Beispiel beim Bau von Öllampe und Leuchtturm, Seemannsgeschichten und skandinavischer Musik.

Für Kinder ab neun Jahren gibt es in den Herbstferien einen „Feuertag“ auf dem Zeltplatz des Pfadfinderstammes Salier auf dem Annaberg. Anja Libudda stellt Methoden vor, ein Lagerfeuer zu entfachen und ein gemeinsames Mittagessen zuzubereiten. Kinder ab acht Jahren können bei Experimenten in der Technikwerkstatt bei Sabine Sander alles über Turbinen erfahren und ausprobieren. Bei einem zweiten Workshop lernen sie an einem selbst gebauten Modellfahrzeug, wie ein Getriebe funktioniert. Wer lieber ein eigenes Kunstbuch gestalten möchte, kann dies beim dreitägigen Herbstkurs bei Claudia Held-Bez.

Im November ist die richtige Zeit, mit Marion Kramer ein Lebkuchen-Knusperhäuschen zu basteln, zu backen und zu verzieren. Kinder ab sechs Jahren können es an insgesamt drei Nachmittagen anfertigen. „Was rollt besser?“ will Jannika Knies an einem Samstagvormittag mit Grundschülern herausfinden, wenn kleine Fahrzeuge aus leeren Joghurtbechern oder Milchtüten gebaut werden. Im Dezember werden mit Karin Paul bei einem Workshop Glitzer-Vögel und Funkel-Sterne gebastelt.

Kalligraphie und Acrylmalerei

Bei den Erwachsenen-Kursen stehen „Schriftwelten“ neu im Programm. Viola Rudel stellt an fünf Einzelterminen ab 17. August interessante kalligraphische Techniken vor wie Kallidoodle, Schrift-Art oder Asemic Writing, auch endlose Schriftzeilen genannt. Sie bietet auch einen Schriftwelten-Adventskalender an, der nach einer Präsenzeinheit digital weitergeführt wird. Sara Braun führt an einem Sonntagnachmittag in das Handlettering ein. Schrift-Skulpturen können die Teilnehmer bei Karin Paul gestalten.

Wie die Spachteltechnik beim Acrylmalen eingesetzt wird, zeigt Marion Schacht. Eine neue Möglichkeit ist das Arbeiten und Gestalten mit speziellen Farben auf Alkoholbasis, die Sara Braun vorstellt. Sabine Sander setzt in einem Wochenend-Workshop das Thema Meer mit Acrylfarben um. Da der geplante Fotokurs „Wurstmarkt und Feuerwerk“ nicht stattfinden kann, lädt Jens Hollerith zu einer Foto-Wanderung zum Thema „Goldener Herbst“ ein, um das bunt gefärbte Laub der Weinberge einzufangen. Auf Entspannung ausgerichtet ist der „Waldtag für die Sinne“ mit Anja Labudda Ende September.

Handarbeiten werden zur Zeit wieder neu entdeckt. Dabei helfen die Kurstage „Textilgarn selbst herstellen“ und „Makramee“ von Carla Schwind im September und November. Hilfe bei individuellen Handarbeitsprojekten bietet Martina Mäurer an acht Einzelterminen.

Noch Fragen?

Anmeldung online möglich über www.offene-werkstatt.org