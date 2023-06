Die Spielerinnen des Dürkheimer HC stehen längst als Oberligameister fest. Ihr letztes Rundenspiel, ein Pfalzderby, ist dennoch wichtig. Inzwischen steht der Gegner des Dürkheimer HC in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga fest.

Nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Hockey-Oberliga wollen sich die Frauen des Dürkheimer HC am letzten Oberliga-Spieltag noch einmal unter realen Wettkampfbedingungen auf die schweren Aufstiegspartien zur Regionalliga vorbereiten. Gegner im heimischen Dr.-Kurt-Schneider-Hockeystadion ist am Sonntag um 13 Uhr die TG Frankenthal II.

„Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, betont DHC-Trainer Dirk Baumgarten. Alles andere wäre als Motivation für die Aufstiegsspiele kontraproduktiv. Wie schon beim Sieg am vergangenen Wochenende gegen die TSG Kaiserslautern soll die Begegnung am Sonntag als Training unter realen Wettkampfbedingungen genutzt werden. „Wir müssen versuchen umzusetzen, was wirklich wichtig ist“, betont Baumgarten. Gleiches hatte sein Kollege Uwe Krauß, der nicht müde wird, die gute Entwicklung des gesamten Teams zu würdigen, bereits nach dem bislang letzten Spiel gesagt.

Pfälzer Dauerrivalen

Scheu vor gestandenen Gegnerinnen zeigen die größtenteils noch sehr jungen Spielerinnen mittlerweile keine mehr, bestätigt Abwehrspielerin Pauline Lehrer nach gut einem Jahr Einsatz für die Dürkheimer Damen: „Anfangs war ich natürlich nervös. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, ist das Normalität.“

„Wir dürfen die Frankenthalerinnen auf keinen Fall unterschätzen. Aber ich glaube, dass wir sie schlagen, wenn wir so auftreten, wie am letzten Wochenende“, sagt dann auch die 17-Jährige überzeugt. Sie hält die Zweite Mannschaft der TG für ein gutes Team, weiß, dass seit dem Frühjahr einige gute Spielerinnen aus der U16 hochgekommen sind. Schließlich kennen die Dürkheimerinnen ihren Pfälzer Dauerrivalen aus zahlreichen Duellen in der Jugend um die Rheinland-Pfalz-Saar-Meisterschaft. Über die tatsächliche Stärke der Reserve der TG-Frauen ist sich Trainer Baumgarten jedoch unsicher: Zuletzt holte sie nämlich gegen den Tabellenzweiten TV Alzey ein Unentschieden. Vielleicht hätte den Alzeyerinnen aber auch die Motivation gefehlt, nachdem die Meisterschaft zu Gunsten von Dürkheim entschieden gewesen sei, überlegt der DHC- Coach.

Starker Gegner

Frankenthal hat allen Grund, motiviert in die Partie beim bereits feststehenden Meister Bad Dürkheim zu gehen. Denn Rang drei in der Tabelle ist für den derzeit Viertplatzierten noch drin, wenn die TG II am letzten Spieltag mehr Punkte holt als der Kreuznacher HC gegen Alzey. „Für uns kann es nur gut sei, wenn wir auf einen starken Gegner treffen“, betont Baumgarten.

„Es macht gerade extrem viel Spaß“, sagt Lehrer über den Lauf des DHC. Die Elftklässlerin des Werner-Heisenberg-Gymnasiums stammt aus einer richtigen DHC-Familie: Beide Eltern haben Hockey gespielt. Der Bruder ist bei den Herren aktiv. Und in der weiteren Verwandtschaft gibt es zudem noch zahlreiche Hockeyspieler. Sie selbst schwingt den Schläger, seit sie vier Jahre alt ist. Das zierliche junge Mädchen gehört zu den ruhig und souverän agierenden U18-Spielerinnen, die mittlerweile die Abwehr des Dürkheimer HC zusammenhalten und doch weniger im Fokus stehen als ihre offensiv agierenden Teamkolleginnen. Nach den Meisterschaften mit der U18- und der Frauenmannschaft sowie dem Aufstieg in der Halle wäre der Aufstieg auf Feld toll, sagt Lehrer.

Bald gegen Darmstadt

Der Gegner in den Aufstiegsspielen steht übrigens seit Mittwochabend endgültig fest: TEC Darmstadt hat mit dem Sieg im vorletzten Spiel die Meisterschaft in der Oberliga Hessen perfekt gemacht. „Die müssen gut sein, sonst wären sie nicht Erster,“ ahnt Lehrer, dass es schwere Spiele werden. „Ich bin gespannt, was auf uns zukommt.“ Da in Hessen auch am nächsten Wochenende noch gespielt wird, plant der DHC eine Mannschaftsfahrt nach Darmstadt, um sich den Gegner im Spiel ansehen zu können.

Die Runde ungeschlagen zu beenden, wäre für die Dürkheimerinnen ein weiterer Saisonhöhepunkt. Mit 34:1 Toren und 25 Punkten aus neun Spielen ist die Bilanz bisher nahezu makellos. Man darf gespannt sein, ob die TG-Frauen am Sonntag den Meister noch einmal in Bedrängnis bringen können.