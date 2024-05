Der Ambulante Hospizdienst Bad Dürkheim bietet einen zertifizierten Basiskurs Letzte Hilfe an. In dem Kurs informieren eine Hospizfachkraft und zwei erfahrene Ehrenamtliche darüber, wie man Sterbende unterstützen kann.

Das Wissen um Letzte Hilfe und die Umsorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen müsse wieder zum Allgemeinwissen werden, heißt es in einer Mitteilung des Hospizdienstes. Oft sei es so, dass das Lebensende und das Sterben andere Menschen hilflos machen. Die Themen des Kurses sind Sterben als ein Teil des Lebens, Vorsorgen und entscheiden, Leiden lindern, Abschied nehmen. Der Kurs wird an zwei Terminen angeboten, am Mittwoch, 22. Mai, 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 25. Mai, 14 bis 18 Uhr. Ort ist der Schulungsraum der AWO Sozialstation, Thymianweg 2. Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich.

Kontakt

Informationen und Anmeldung: Christiane Kicherer, Telefon 06322 989061, E-Mail hospiz-ambulant-duew@awo-pfalz.de. Infos im Internet: www.letztehilfe.info