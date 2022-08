Was war es doch für eine schöne Überraschung nach dem Wochenende: In der Redaktion warteten insgesamt 13 Rückmeldungen zu meinem Aufruf zu Lesetipps auf mich – und das nur bis Redaktionsschluss. Manch einer handgeschrieben oder auf der Schreibmaschine getippt. Sogar eine Einladung zur Stadtführung war dabei. Zugegeben, mit so einer großen Resonanz haben weder ich noch meine Kollegen gerechnet. Umso mehr freue ich mich über jede Nachricht, jeden Tipp und jeden Willkommensgruß. Herzlichen Dank dafür. Und das Beste: Unter den Zuschriften sind eine Menge nützliche Tipps. Nur die Entscheidung, was es denn nun werden wird, fiel alles andere als leicht. Denn die Auswahl ist groß: Vom Krimi über Liebesromane und Biografien bis hin zur historischen Abhandlung über Bad Dürkheim ist alles dabei. Da wäre beispielsweise „Eingeboren – Mein israelisch-palästinensisches Leben“ von Sayed Kashua. Darin berichtet der Autor von seinem Leben und dem Gefühl vom Fremdsein im eigenen Land. Oder „Der Traumpalast“ von Peter Prange. Ein Roman, der während der Zwanziger Jahre in der aufblühenden Filmindustrie spielt. In „Das Haus der Verlassenen“ erzählt Autorin Emily Gunnis vom Leidensweg unverheirateter schwangerer Frauen, deren Angehörige sie in den 1950er-Jahren in England ins Heim schickten. Weitere Empfehlungen sind „Der Zopf“ von Laeticia Colombani und „Das rote Adressbuch“ von Sofia Lundberg.

Besonders häufig nannten die Leserinnen und Leser jedoch die Werke „Apfelblütenjahre“ und „Mandeljahre“ von der in Bad Dürkheim lebenden Autorin Katrin Tempel. Letzteres ist nun für mich aufgrund des Lokalbezugs geworden. Ich bin gespannt, ob ich beim Lesen die eine oder andere Stelle in der Stadt wiedererkenne. Und: Der Besuch in der Buchhandlung an den nächsten Volontärsstationen ist ebenfalls in trockenen Tüchern. Genügend Ideen hab ich ja jetzt.