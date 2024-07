Am 1. Juli startet der Lesesommer in Rheinland-Pfalz 2024, an dem sich auch die Stadtbücherei Bad Dürkheim wieder beteiligt. Es wurden nach Angaben von Leiterin Sigrid de Raaf wieder extra viele neue Kinder- und Jugendbücher angeschafft, damit alle jungen Leser so manches vergnügliche und spannende (Lese-)Abenteuer erleben können. Wie immer gilt: Wer drei Bücher liest, erhält eine Urkunde und nimmt an einer Verlosung teil. Der Lesesommer richtet sich an alle Kinder, die lesen können. Sie dürfen bis einschließlich 16 Jahre alt sein.

Wieder Vorlesesommer

Der Vorlesesommer, der vergangenes Jahr startete, findet ebenfalls wieder statt. Mit dieser Aktion möchte das Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Bibliotheken das Vorlesen in der Familie fördern. Auch dabei ist die Stadtbücherei Bad Dürkheim Partner. Die Teilnahme ist einfach: Bilderbücher in der Stadtbücherei ausleihen und vorlesen. Die kleinen Zuhörer malen ein Bild mit Bezug zum Buch und nehmen so an einer Tombola teil. Die Teilnahme und das Ausleihen der Bücher sind kostenlos.

Am Vorlesesommer dürfen alle Kita-Kinder mit ihren jeweiligen Lieblingsvorlesern teilnehmen – dabei ist es ganz egal, ob es sich um Mama oder Papa, Oma oder Opa, den großen Bruder, die große Schwester oder die Vorlesepaten aus der Kita handelt.