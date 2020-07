Schorle trinken, Riesenrad fahren und zum Schluss zum Gutselstand. Pfälzer mussten sich noch nie fragen, was sie im September machen sollen. Jetzt aber fällt der Dürkheimer Wurstmarkt aus. Viel freie Zeit zwischen dem 11. und 21. September. Deswegen fragt die RHEINPFALZ-Lokalredaktion: Was nun?

Was machen Sie in diesem Jahr während der Wurstmarktzeit? Das will die Lokalredaktion Bad Dürkheim von Ihnen wissen. Wir sind neugierig: Fahren Sie in Urlaub, um sich abzulenken? Bleiben Sie lieber zu Hause? Machen Sie bei der städtischen Mein-Worschdmarkt-Dehääm-Idee mit und feiern im heimischen Garten am 12. September? Oder denken Sie sich: Dann lieber gar nix!

Wir möchten es wissen: Schreiben Sie uns bis Montag, 12 Uhr, Ihr Wurstmarkt-Alternativprogramm. Ihre Antworten wollen wir gerne in der kommenden Woche veröffentlichen. Bitte schicken Sie eine E-Mail an redduw@rheinpfalz.de. Sie können auch einen Brief bei uns einwerfen: Lokalredaktion, Mannheimer Straße 10, Bad Dürkheim. Bitte geben Sie Ihren Namen und Wohnort an. Für mögliche Rückfragen benötigen wir auch eine Telefonnummer.

Unter den Zusendungen verlosen wir fünf RHEINPFALZ-Uffbasse-Handtücher. Wir freuen uns auf Ihre Antworten!