Sommer, Sonne, Ferien – doch was tun mit den freien Tagen im Corona-Jahr? Urlaub auf den Balearen oder in Italien, Ferien in Deutschland oder Freizeit zu Hause? Wir wollen wissen: Wo verbringen unsere Leser ihren Urlaub? Bleiben Sie zu Hause oder fahren Sie weg? Mussten Sie große Urlaubspläne wegen Corona aufgeben? Oder entdecken Sie plötzlich die unmittelbare Umgebung neu? Egal, wo Sie die Ferien verbringen, schicken Sie uns doch einfach ein Bild per E-Mail an redduw@rheinpfalz.de und schreiben Sie uns dazu ein paar Sätze, wie Sie diesen Sommer verbringen. Wir wollen diese Geschichten gerne veröffentlichen. Unter den Einsendungen verlosen wir fünf RHEINPFALZ-Rucksäcke. Vielleicht für eine kleine Tour im Pfälzerwald.