In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte aus einem in der Ellerstadter Bruchstraße abgestellten BMW das Lenkrad, das Navigationsdisplay und das Armaturenbrett fachgerecht ausgebaut und entwendet. Laut Polizei gelangten die Täter durch Manipulation der Fahrertür in den Innenraum des BMW 640. Die Alarmanlage wurde dabei nicht ausgelöst. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630.