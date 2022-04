Das spektakuläre, 2018 im größten Hochbunker der Stadt eröffnete Marchivum in Mannheim ist das Thema eines Vortrags, der am Samstag, 9. April, um 19 Uhr auf Einladung des Förderkreises in der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg auf dem Programm steht. Referent ist der Leiter Ulrich Nieß, der den Umbau des Bunkers zum authentischen Lern-, Forschungs- und Erinnerungsort und den Umzug des früheren Stadtarchivs in die Neckarstadt federführend begleitet hat. Das umgebaute und um zwei gläserne Stockwerke aufgestockte Gebäude fasziniert schon allein durch seine Dimensionen. Es beherbergt über 15 Kilometer Archivgut der Stadt Mannheim und seit November im Erdgeschoss auf 500 Quadratmetern auch die komplett multimediale Dauerausstellung „Typisch Mannheim!“, einschließlich digitalem Stadtmodell, sprechenden Kurfürsten und einer virtuellen Benzfahrt durch das Mannheim um 1910. Im Spätsommer wird dann noch eine Ausstellung des NS-Dokumentationszentrums im 1. Obergeschoss eröffnet. Nieß will in einem mit vielen Bildern und Filmsequenzen unterlegten Vortrag den Umbau vom grauen, als nicht nutzbar betrachteten Bunker zu einer vielbeachteten Kultureinrichtung skizzieren und zugleich die dortigen Angebote vorstellen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter 06353 936957, 06353 90353 oder reservierung@ehemalige-synagoge-weisenheim.de aber erforderlich. Am 6. Juli plant der Förderkreis zudem eine Exkursion ins Marchivum.