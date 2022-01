Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Ortsschild am Ortseingang von Leistadt aus Richtung Weisenheim am Berg kommend gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Auch ein Parkplatzschild ist abgeschraubt worden. Ein Zeuge hatte die fehlenden Schilder am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Ermittlungen laufen, weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.