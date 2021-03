Der Kerweplatz in Leistadt wird ab 1. Juni Kurt-Dehn-Platz heißen. Das hat der Dürkheimer Stadttrat am Montagabend einstimmig beschlossen. Der Volksmusiker und -dichter, der in Leistadt geboren ist, wäre im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden. Die CDU-Fraktion hatte beantragt, eine Straße oder einen Platz nach ihm zu benennen. Eine Veranstaltung zu seinen Ehren konnte wegen der Pandemie nicht stattfinden. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) wies darauf hin, dass der Kindergarten künftig die Adresse Kurt-Dehn-Platz 1 haben wird. In der vergangenen Woche hatte es noch ein Gespräch mit der Tochter Dehns, Gabriele Dehn-Knight, gegeben. „Es ist mir eine große Ehre, hier als Vertreterin meines Vaters zu stehen. Er war nicht nur ein begabter Künstler, sondern ein ganz lieber Mensch und sehr bescheiden. Die Leistadter Kerwe ist eine sehr schöne Kerwe und besonders freut mich, dass sein Name künftig mit so vielen Kindern verbunden sein wird“, sagte sie sichtlich gerührt.