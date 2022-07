Mit einer „richtig gelungenen und schönen Dorfparty“, wie es Ortsvorsteher Axel Günther (FWG) beschreibt, wurde in Leistadt wieder Kerwe gefeiert. Dabei standen schon am Wochenende zwei Höhepunkte auf dem Programm. Am Freitag wurde der Kerweplatz offiziell in Kurt-Dehn-Platz umbenannt und am Sonntag fand der Umzug statt. „Der Umzug macht natürlich immer Spaß. Die Straße war rauf und runter mit fröhlichen Leuten gesäumt.

Das waren auf jeden Fall mehr als 100“, freut sich Günther, der ergänzt: „Man hat gemerkt, dass die Leute das vermisst haben. Alle waren sehr entspannt und fröhlich, aber trotzdem nicht leichtsinnig. Jeder weiß, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist.“

Am Montag stand noch der Altennachmittag und abends erneut Live-Musik auf dem Programm. Am Dienstag endet das Fest mit dem Begräbnis der Kerwe, bei dem eine leere Weinflasche zu Grabe getragen wird. Um 19 Uhr folgt das Abschlusskonzert auf dem Festplatz mit der Band „benahuahi“.