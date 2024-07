„Midde drin statt nur debei“ lautet das Motto der Leistadter Kerwe. Zum zehnjährigen Bestehen lädt der Kerweverein ab Freitag ein – zu Kinderprogramm, Musik und Public Viewing.

Los geht es am Freitag mit der Kinder- und Jugendkerwe und der Krönung der Kinderkerweprinzessin Jessi Bethke. Auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten: Kurzerhand wird das EM-Viertelfinale der deutschen Mannschaft gegen Spanien auf dem Kurt-Dehn-Platz übertragen. Die Ausgrabung der Kerwe entfällt dafür. Nach der Partie unterhält die Band Rubber Biskuit.

Gottesdienst und Umzug

Am Samstag will die Jugendband Turtles of Sun ab 19.30 Uhr dem Publikum einheizen, bevor Delta Rock mit Rockklassikern für Stimmung sorgt. Mit dem ökumenischen Kerwegottesdienst ab 11 Uhr beginnt das Programm am Sonntag, bevor sich ab 14 Uhr unter dem Motto „Fabelwesen aus dem Pfälzer Wald“ der Kerweumzug seinen Weg bahnt. Anekdoten in Mundart gibt Elfriede Lang, seit 25 Jahren Kerwepfarrerin, bei ihrer Kerwerede zum Besten. Es folgt der Neubürgerempfang. Für Musik am Sonntag sorgen die Ellerstadter Chorgemeinschaft Ellcanto sowie die Band Reezling. Am Montag stehen Weißwurstfrühstück und Musik von Kahne, Lösch & Friends auf dem Programm, tags darauf haben Kinder nochmals die Möglichkeit, Spielbons einzulösen. Den musikalischen Abschluss übernehmen die Nachtigallen.