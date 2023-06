Die Leistadter starten am Freitag mit ihrer Kerwe. Mit dabei ein Kerweprinz, ein Umzug und viel Musik. Zu Beginn steht die Amtseinführung des Kerweprinzen Julius Klein an. Anschließend führt der Kindergarten auf der Bühne Tänze auf, dann wird das Spieleprogramm auf dem Kurt-Dehn-Platz eröffnet. Um 18.30 Uhr wird im Hof der Leodegarkirche die Kerwe ausgegraben – mit dabei „Kerwe-Parrerin“ Elfriede Lang und Ortsvorsteher Axel Günther. Später spielt die Band Conorange. Am Samstag steht die Band xxtra auf der Bühne.

Kerwe-Redd am Sonntag

Am Sonntag findet um 11 Uhr auf dem Kerweplatz der ökumenische Gottesdienst statt. Um 14 Uhr startet der Festumzug. Auf dem Festplatz hält die „Kerwe-Parrerin“ im Anschluss die „Kerwe-Redd“. Nachmittags spielt die Band Weinblech, abends Lorena Huber.

Am Montag startet die Kerwe um 10.30 Uhr mit dem Weißwurstfrühstück, serviert vom FCL. Am Nachmittag treffen sich im Schubkarchstand die Senioren auf Einladung von AWO und SPD-Ortsverein. Schon seit Jahren singt hier Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) bekannte Lieder aus der Mundorgel.

Abends steht Runway05 auf der Bühne. Am Dienstag veranstaltet der Musikverein auf seinem Gelände das Musikeressen ab 11 Uhr. Abends steht dann „Paddy Schmidt Solo“ auf der Bühne. Die Kerwe wird vor der Leodegarkirche beerdigt.