Zum letzten Mal wurde am Freitag die Leistadter Kerwe auf dem Kerweplatz eingeläutet. Doch keine Angst: Das bunte Fest findet weiterhin an gleicher Stelle statt. Der Platz wurde gleich nach der Eröffnung feierlich in „Kurt-Dehn-Platz“ umbenannt.

Damit würdigten der Ortsteil und Stadt den populären Sänger, der 1920 in Leistadt geboren wurde und mit seinen Liedern in Pfälzer Mundart über die Grenzen der Region Bekanntheit erlangte. „Kurt Dehn war ein begnadeter Poet und Musiker und ein herzensguter Mensch“, lobte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). „Er hat auch mit Gleichgesinnten 1954 den Literarischen Frühschoppen auf dem Wurstmarkt ins Leben gerufen.“ Er habe einst auf dem Wurstmarkt erstmals Lieder von Kurt Dehn gehört, erzählte Glogger.

Und Ortsvorsteher Axel Günther (Leistadter Liste-FWG) betonte: „Er war ein Ur-Leistadter. Kurt Dehn hat das Lebensgefühl der Pfalz in seinen Liedern wie kein anderer zum Ausdruck gebracht.“

„Toller Familienvater“

Bei der feierlichen Würdigung mit der Platz-Umbenennung war auch Dehns Tochter, Gabi Dehn-Knight, dabei. „Ich danke allen, die dies möglich gemacht haben“, sagte sie. „Mein Vater war ein wunderbarer Musiker, Sänger und Dichter und ein toller Familienvater, und es ist schön, diesen Tage heute hier zu erleben.“ Kurt Dehn starb im Jahr 2000 im Alter von 90 Jahren in Seebach.

In die Leistadter Fahne eingewickelt wurde schließlich von den Rednern unter den Augen der Bad Dürkheimer Weinprinzessin Lea Baßler sowie Kerweprinzessin Emily Sesterhenn das neue Straßenschild enthüllt. Dabei gab es viel Applaus von den Kerwe-Besuchern.

Kerwe-Eröffnung mit Dehn-Liedern

Selbstredend wurden denn auch bei der Kerwe-Eröffnung Lieder von Kurt Dehn intoniert. So spielte der Musikverein Leistadt „Ja so en gude Palzwoi“ und Bürgermeister Glogger griff zur Gitarre, sang „In de Palz geht de Parrer mit de Peif in die Kerch“.

„Eigentlich wollten wir, also Leistadt gemeinsam mit der Stadt Bad Dürkheim den Kerweplatz schon vor zwei Jahren umbenennen, anlässlich des 100. Geburtstags Kurt Dehns“, berichtete Ortsvorsteher Günther. Aber dann kam die Corona-Pandemie. „Kurt Dehn hat diese Würdigung hochverdient. Und es wurde auch ein tolles Plätzchen hierfür gefunden“, sagte der Dürkheimer Beigeordnete Karl Brust (SPD).

Karlheinz Bayer, der Wehrleiter der Feuerwehr Bad Dürkheim, blickte zurück: „Ich habe schon vor 40 Jahren die Lieder von Kurt Dehn gekannt. Damals habe ich in einem Duo Tanzmusik gemacht, und auf Weinfesten haben wir dann Kurt-Dehn-Lieder gespielt“, erinnerte er sich.

Noch bis Dienstag wird in Leistadt Kerwe gefeiert. Das komplette Festprogramm findet sich unter www.leistadt.com im Internet