Mit vier Vorbereitungsspielen, die alle auswärts und sonntags stattfinden, will sich der FC Leistadt für die Abstiegsrunde in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord rüsten. Den Auftakt macht am 20. Februar, 15 Uhr, die Partie beim TSV Carlsberg. Es folgt am 6. März, 15 Uhr, das Spiel beim SV Obersülzen II. Am 13. März geht es zum FV Freinsheim II, wobei die Anstoßzeit noch nicht feststeht. Den Abschluss bildet die Begegnung beim TSV Bockenheim am 20. März, 14 Uhr. Im ersten Punktspiel der Abstiegsrunde erwarten die Leistadter am Sonntag, 27. März, 15 Uhr, den 1. FC 08 Haßloch II.