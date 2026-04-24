Der Ausbau der Hauptstraße im Dürkheimer Ortsteil Leistadt soll im kommenden Frühjahr starten. Wie Bauamtsleiter Steffen Wietschorke im Bauausschuss der Stadt am Donnerstag sagte, ist im Mai ein Planungsgespräch angesetzt. Nach den Sommerferien sollen die Leistadter Bürger in einer Versammlung informiert werden. Bis zum Jahresende will die Stadt die Arbeiten ausschreiben, um im kommenden Frühjahr mit dem Ausbau beginnen zu können. In diesem Frühjahr konnte man bereits erahnen, was eine Sperrung bedeutet. Wegen eines Glasfaserausbaus war die Ortsdurchfahrt gesperrt, in den Nachbargemeinden kam es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Während diese Sperrung nur wenige Wochen währte, wird der Ausbau der Hauptstraße deutlich länger dauern. Die Rede ist von bis zu drei Jahren Bauzeit.