Zwischen 9 und 14 Uhr hat die Polizei am Montag an mehreren Stellen in Bad Dürkheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei erwischte sie insgesamt fünf Fahrer, die hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Zudem füllten die Beamten sechs Mängelberichte aus, da die Fahrzeugführer teilweise ihren Führerschein, ihren Fahrzeugschein, ihren Verbandskasten oder die vorgeschriebenen Warnwesten nicht dabei hatten. Und sie untersagten einem Lkw-Fahrer die Weiterfahrt, da eine Palette mit Steinen auf der Ladefläche nicht ordnungsgemäß gegen Verrutschen gesichert war.