Die Mountainbiker vom RV Edelweiss in Deidesheim streben eine genehmigte, abfahrtsorientierte Mountainbike-Strecke im Wald der Verbandsgemeinden Wachenheim und Deidesheim an. Damit wollen sie ein legales Angebot schaffen. Forst und Kommunen sehen dafür eine Möglichkeit. Derzeit soll ein Gutachten klären, ob eine solche Strecke naturverträglich ausgewiesen werden könnte. Dieses Gutachten wird noch bis in den Herbst hinein erstellt, anschließen soll sich ein Genehmigungsverfahren. Gegen die Pläne der Mountainbiker gibt es Widerstand der Naturschutzverbände. Die Pollichia Ortsgruppe Bad Dürkheim, die BUND-Kreisgruppe Bad Dürkheim und der Nabu Mittelhaardt lehnen laut einer gemeinsamen Erklärung das „geplante Vorhaben entschieden ab“. Sie befürchten, dass die geplante Strecke mit ihren Abfahrten noch mehr Mountainbiker anzieht. Zudem sehen sie zahlreiche Arten gefährdet.