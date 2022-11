Wer sein E-Auto liebt, der ... ruft die Polizei. Zumindest hat das nach deren Angaben am Mittwoch gegen 10 Uhr eine BMW-Fahrerin getan, deren elektrisch angetriebenem Fahrzeug an der Kreuzung Wein-/Seebacher Straße in Bad Dürkheim der Strom ausging. Ihr Batterie sei leer, teilte sie den Beamten mit, die daraufhin vor Ort eilten und den Wagen bis zur dortigen Bushaltestelle schoben. „Die Fahrerin kümmerte sich eigenständig darum, ihr Fahrzeug wieder fahrbereit zu bekommen“, informiert die Polizei. Mit einer Geldbuße müsse die Frau wegen des Vorfalls nicht rechnen.