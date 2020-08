Das Leck in der Hauptwasserleitung von Freinsheim hat das Wasserwerk der Verbandsgemeinde mit Hilfe der Baufirma Schlatter am Freitagabend gegen 21 Uhr noch abgedichtet. Die Bewohner waren erleichtert und bedankten sich auch über die sozialen Medien über den Einsatz. „Super gemacht“, lobt auch Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz. Die Herxheimer Straße wurde im unteren Bereich am Amtsschimmel durch die Wassermassen stark unterspült. Sie bleibt zur Durchfahrt vorerst gesperrt. „Am Montag beratschlagen wir, wie wir hier weiter vorgehen“, so Oberholz.