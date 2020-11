Ein Leck am Tank eines Erdgasautos hat am Donnerstagmorgen einen Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße in Gönnheim ausgelöst. „Der Fahrer hat gemerkt, dass es nach Gas riecht und dann sofort auf dem Marktler Platz neben der Bäckerei angehalten. Als er ausstieg, hat er deutlich das Ablassen des Gases gehört und uns alarmiert“, berichtet Peter Hoffmann, Wehrführer der freiwilligen Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim. Darauf hin rückten seine Leute und Kollegen der Ellerstadter Wehr – unterstützt von sechs Kameraden in der Einsatzzentrale – mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 18 Rettungskräften aus. Sie sicherten die Einsatzstelle weiträumig ab, sodass das Gas kontrolliert abströmen konnte, und bauten einen vorsorglichen Brandschutz auf. „Es sind etwa zehn Kilogramm Erdgas ausgetreten. Lebensgefahr bestand aber keine, da das alles im Freien passierte und sich das Gas schnell verflüchtigte“, erklärt Hoffmann. Nachdem sichergestellt war, dass von dem Wagen keine Gefahr mehr ausgeht, übergab ihn die Feuerwehr wieder dem Eigentümer. Nach ungefähr zwei Stunden endete ihr Einsatz um 9.15 Uhr.