Mit liebevoll vorgetragenen Tanz- und Gesangseinlagen haben die Schüler der Siegmund-Crämer-Schule, die Förderschule der Lebenshilfe, die diesjährigen Absolventen verabschiedet. Nele Reif, Justin Marek, Jannik Kaiser, Petros Touskas, Hojat Haydouri sowie Lukas Balthasar und Vincent Schmidt, die die Feier im Park der Lebenshilfe am Donnerstag leider verpassten, wurden von der Schulgemeinschaft gefeiert und mit netten Worten und Geschenken überschüttet. „Heute geht es nur um euch. Ihr macht euch auf den Weg in ein ganz neues Abenteuer“, sagte Schulleiterin Sabine Welsch-Staub in ihrer Rede. Welsch-Staub konnte zwei der Abgänger noch mit einem Preis der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) auszeichnen. Jannik Kaiser, den die Schulleiterin als „super Schulsprecher und Ansprechpartner“ betitelt, und Hojat Haydouri, der laut Welsch-Staub eine „ganz tolle Entwicklung“ genommen habe, auf die alle sehr stolz seien, wurden für ihren vorbildlichen Einsatz in der Schule prämiert.