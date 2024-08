Die Lebenshilfe Bad Dürkheim lädt für Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr, zu Tagen des offenen Bauernhofes auf den Kleinsägmühlerhof in Altleiningen ein. Die Einladung richte sich besonders an Familien mit Kindern, Interessenten an ökologischer Landwirtschaft und die Förderer des Kleinsägmühlerhofs, so die Lebenshilfe. Zu sehen sein werden unter anderem die Ställe für Tiere und der neue Hofladen. Hier wurden nach Angaben der Lebenshilfe moderne Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen. Zum Programm gehört ein Lernparcours mit 14 Stationen, an denen nachhaltige Landwirtschaft spielerisch entdeckt werden kann. Kutschfahrten werden angeboten und Kinder können auf Strohballen herumklettern. Für musikalische Unterhaltung sorgt am Samstag die Band xxtra und am Sonntag die Band Spätlees. Zum Essen und Trinken werden auf dem Hof produzierte Lebensmittel angeboten.