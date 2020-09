Lebenshilfe-Gründer und Ehrenvorsitzender Siegmund Crämer ist tot. Er ist am späten Samstagabend im Alter von 93 Jahren verstorben. Das hat die Lebenshilfe am Montag mitgeteilt. „Lebenshilfe lebenslänglich“, so hat Siegmund Crämer gern sein Verhältnis zu der Einrichtung beschrieben, die er 1965 in Bad Dürkheim gegründet hat.

„Bis zuletzt war Siegmund Crämer an den neuesten Entwicklungen der Lebenshilfe interessiert. Erstaunt und beeindruckt hat mich dabei immer wieder, wie scharfsinnig er noch im hohen Alter aktuelle Themen bewertete und gerne mit seinem versteckten Humor kommentierte“, berichtete Lebenshilfe-Geschäftsführer Sven Mayer. Die Einrichtung verliere ihren Gründer und einen wichtigen Zeitzeugen, der ein großes Vermächtnis hinterlasse. „Wir werden versuchen, es in seinem Sinne weiterzuführen“, erklärte Mayer.

„Idee der Ganzheitlichkeit“

„In der Stunde des Trauerns zollen wir Siegmund Crämer großen Respekt und unsere Hochachtung vor seiner Lebensleistung. Ohne Übertreibung können wir sagen, dass es ohne Siegmund Crämer diese Lebenshilfe in Bad Dürkheim nicht geben würde. Seine Idee der Ganzheitlichkeit hat unsere Lebenshilfe zu einer Solidargemeinschaft mit sozial-ökologischer Ausrichtung werden lassen. Siegmund Crämer werden wir in unserer Mitte immer einen Ehrenplatz bewahren und seine Idee weiterhin zum Leitbild unserer Arbeit machen“, erklärte Richard Weißmann, Vorsitzender der Lebenshilfe, auf der Website der Einrichtung.

Gründer der Offenen Werkstatt

Neben der Lebenshilfe hat Crämer noch weitere tiefe Spuren in Gesellschaft und Kulturpolitik seiner Heimatstadt Bad Dürkheim hinterlassen: Er baute das Volksbildungswerk aus, gründete die Musikschule und mit seinem Freund Walter Graser die Offene Werkstatt, initiierte den Bau des Hauses Catoir und gründete den Kunstverein. Von 1972 bis 1974 war er für die SPD städtischer Beigeordneter. Crämer hinterlässt eine Tochter und zwei Enkel.