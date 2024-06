Bunt und fröhlich soll es werden, wenn die Lebenshilfe Bad Dürkheim am Wochenende zum Parkfest einlädt: Los geht es am Samstag, 17 Uhr, mit der Tanzgruppe Social Dancing, ab 19 Uhr sorgen die „Beat Brothers“ für Stimmung. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst in der Siegmund-Crämer-Schule.

Ab 12 Uhr ist Festbeginn im Park, es swingt die WHG-Combo-Band, und der Laufclub bittet ab 13 Uhr zum Benefizlauf. Neben Tänzern und Sängern wird der Circus Lamundis aus Lambsheim erwartet.

Die „Galerie Alte Turnhalle“ öffnet am Sonntag ab 14 Uhr die Ausstellung „Ins Offene“, durch die Künstler Wolfgang Sautermeister um 16 Uhr führt. Zum Abschluss gegen 16 Uhr spielt die Lebenshilfe-Band „Summer Rockers“, und Zauberer Magic Allessandro bringt Magie in den Park.