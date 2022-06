Am Samstag, 11. Juni, 17 Uhr, ist wieder Parkfest in der Lebenshilfe. Ab 19 Uhr wird die Pfälzer Kult-Band „Die Anonyme Giddarischde“ für Stimmung sorgen. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, anschließend spielt „S´Blech“ unter Leitung von Martin Kerbeck zum späten Frühschoppen auf. Ab 13 Uhr bringt der Laufclub Bad Dürkheim mit seinem achten Lebenshilfe-Benefizlauf rund um das Parkgelände Bewegung in das Fest. Das familienfreundliche Showprogramm startet ab 14 Uhr. Kunstfreunde können während des Festes am Sonntag die Ausstellung „Bleistiftgebiete“ in der „Galerie Alte Turnhalle“ besuchen. Die Ausstellung ist ab 14 Uhr geöffnet und um 16 Uhr können Interessierte an einer Führung mit dem künstlerischen Leiter der Malwerkstatt, Wolfgang Sautermeister, teilnehmen. Ab etwa 16.30 Uhr klingt das Fest mit der inklusiven Neustädter „Puzzleband“ aus.“