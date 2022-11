Zu ihrem Adventsmarkt lädt die Lebenshilfe Bad Dürkheim am Wochenende, 26. und 27. November, ein.

Der Adventsmarkt besteche durch seine Waldatmosphäre und stimmungsvolle Weihnachtsszene im Park, mit Holzhütten und viele Sitzgelegenheiten, erklärt der Veranstalter. Wer einen Hauch von Abenteuer verspüren oder einfach nur das Ambiente genießen wolle, könne am Lagerfeuer mit Glühwein verweilen, hergestellt vom Lebenshilfe-Weingut. Als Attraktion für Kinder dürften diese in Begleitung Erwachsener mit Pfännchen und Mais am Feuer Popcorn zubereiten.

Gäste aus Kluczbork

Im weihnachtlich geschmückten Innenbereich der Dürkheimer Werkstätten werden laut Veranstalter mehr als 25 private Aussteller ihre selbstgefertigten Produkte zeigen und das vielfältige Angebot der unterschiedlichen Lebenshilfe-Einrichtungen abrunden. Interessierte könnten daher viele kleine Geschenke finden.

Besonders freuen sich die Organisatoren dieses Jahr nach eigenen Angaben über den Besuch der Freunde aus Polen, die an beiden Tagen mit ihren Produkten aus dem Selbsthilfe-Haus in Kluczbork als Aussteller teilnehmen werden.

Weihnachtsbaumverkauf startet

Am Samstagvormittag startet auch wieder der Weihnachtsbaumverkauf der Lebenshilfe-Gärtnerei. Die Combo-Band des Werner-Heisenberg-Gymnasiums interpretiert ab 16.30 Uhr Weihnachtslieder im „Swing & Latin“-Stil. Am Sonntag spielt ab 14 Uhr die Band „Evas-Apfel“ Weihnachtsrock-Rock.

Termin

Adventsmarkt der Lebenshilfe Bad Dürkheim am Samstag, 26. November, 14 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 27. November, 12 bis 17 Uhr.